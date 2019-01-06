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Aydın’da meydana gelen hortum felaketi 300 metrekarelik alanı yerle bir etti

Aydın’da meydana gelen hortum felaketi kooperatife ait marketin de içerisinde bulunduğu yaklaşık 300 metrekarelik alanı yerle bir etti. Çelik tente metrelerce ileriye uçarken yaklaşık 150 bin liralık maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

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Olay Karacasu ilçesi Esençay Mahallesinde bulunan Tarım Kalkınma Kooperatifine ait işletmede yaşandı. Hortum, araç park yeri olarak da kullanılan etrafı açık 250 metrekarelik alandaki çelik tenteyi bulunduğu yerden sökerek metrelerce ileriye attı. Bu tentenin bağlı olduğu 80 metrekarelik marketin çatısında bulunan tente de yerinden söküldü. Marketin ön cephesindeki camlar patladı. Marketin duvarları çatlarken bazı ürünler ve tezgahta bulunan kasa etrafa saçıldı. Market görevlisi Emrah Şeviker hortumu fark ederek kendini korurken maddi hasarın olustuğu olayda can kaybı ve yaralanma meydana  gelmemesi teselli oldu. 
 
Olay sonrası Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, AFAD yetkilileri ve jandarma güçleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
 
Tarım Kalkınma Kooperatifi Yönetim kurulu üyesi Erdem Kesici, “Biz olay sırasında kahvedeydik. Büyük bir gürültü yaşandı. Bu gürültüyü duyarak olay yerine koştuk. Marketin camları da patladı. İçerideki mallara zarar verdi. 35-40 metrekarelik bir parçayı evlerin üzerinden 80 metre ilerideki çaya attı. Ledli reklam panosunu dereden bulduk. 4-5 saniyelik bir olay ama deyim yerindeyse yıktı geçti. Daha önce bu bölgede böyle bir şey yaşanmadı. Arkadaşımız Emrah Şeviker son anda kurtuldu. Yetkililere de bilgi verdik. Yerine bir şekilde yenisini yapacağız” dedi.
 

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