Aydın'da öğrenci servisi ile traktör çarpıştı: 8 yaralı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, öğrenci servisi ile traktörün çarpışması sonucu 8 öğrenci yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Geyre İlkokulu öğrencilerini taşıyan Yusuf Dere yönetimindeki 09 M 7562 plakalı öğrenci servisi, Güzelbeyli Mahallesi mezarlık mevkisinde Serdar Aymak'ın kullandığı 09 AAB 972 plakalı traktörle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 öğrenci 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bazıları ayakta tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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