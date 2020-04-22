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Yaşam

Aydın'da otomobil baraj göletine uçtu: 1 kişi kayıp

Aydın'ın Nazilli ilçesinde baraj göletine uçan otomobilde bulunan bir kişi kendi imkanları ile kurtulurken, baraj sularında kaybolan diğer kişi için arama çalışması başlatıldı.

İHA22 Nisan 2020 Çarşamba 23:28 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 23:28
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Edinilen bilgiye göre, içerisinde iki kişinin bulunduğu bir otomobil saat 21.00 sıralarında Yeşildere Mahallesi İsabeyli Baraj Göleti’ne uçtu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölete uçan otomobilden kendi imkanları ile kurtulan Mustafa A., ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baraj sularında kaybolan diğer kişi için, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Bellerine bağlanan iple suya giren itfaiye ekipleri gölette kaybolan kişiye ulaşamadı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı ekipler de bölgeye sevk edildi.

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