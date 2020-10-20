Aydın'da otomobil motosiklete çarptı

AA 20 Ekim 2020 Salı 00:09 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 00:09

İzmir’den Aydın istikametine giden M.G. yönetimindeki 35 AID 197 plakalı otomobil, Ortaklar Mahallesi girişinde ışıkları yanmadığı iddia edilen Suriye uyruklu Rahmi El-Hıdır'ın idaresindeki 09 TJ 059 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan El-Hıdır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.