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Yaşam

Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı

Aydın'da, bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

AA05 Ekim 2020 Pazartesi 00:16 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 00:16
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 Aydın'ın Söke ilçesinde, bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Alınan bilgiye göre, Atilla Karatepe yönetimindeki 09 ADF 290 plakalı otomobil, Söke'den Kuşadası istikametine giderken bebek arabasıyla yolun karşına geçmeye çalışan Aliye Kındık'a (47) çarptı.

Kazada, anne ve bebek arabasında 1 yaşındaki Mert Kındık yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Anne ve bebeği, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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