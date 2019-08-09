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Aydın'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü öldü, eşi ve oğlu yaralandı.

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Tatil için Bodrum'a gittiği öğrenilen Alpay Barış'ın (47) kullandığı 34 NG 0970 plakalı otomobil, Söke-Bodrum yolu TOKİ kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücünün eşi Gülden Barış (33) ve 7 yaşındaki oğulları Ömer Barış, ambulansla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücünün cenazesi ise Didim İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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