Aydın'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü öldü, eşi ve oğlu yaralandı.
- AA
Tatil için Bodrum'a gittiği öğrenilen Alpay Barış'ın (47) kullandığı 34 NG 0970 plakalı otomobil, Söke-Bodrum yolu TOKİ kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücünün eşi Gülden Barış (33) ve 7 yaşındaki oğulları Ömer Barış, ambulansla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücünün cenazesi ise Didim İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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