İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Ocak 2021 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    9,0797
  • ALTIN
    452.981
  • BIST100
    1476.72
Yaşam

Aydın'da peynir bidonunda uyuşturucu

Aydın'da yolcu otobüsünde peynir bidonlarına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

AA02 Ocak 2021 Cumartesi 18:25 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 18:25
ABONE OL

Aydın’ın Söke ilçesinde bir yolcu otobüsünde peynir bidonlarına gizlenmiş 1 kilogram uyuşturucu madde yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Batman'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine giden yolcu otobüsünde, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine ilçe otogarına gelen otobüste arama yaptı. Ekipler, peynir bidonlarına zulalanmış 1 kilogram esrar ele geçirdi.

Batman’dan S.S’nin teslim ettiği uyuşturucu maddeyi Bodrum'dan D.K.Y’nin alacağını belirleyen ekipler Bodrum'da 3, Batman'dan bir kişiyi gözaltına aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.