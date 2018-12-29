Aydın'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki satışı ve imalatına yönelik denetimlerini artırdı. Söke'de düzenlenen operasyonda K.E.'nin evinde 23 şişe sahte bandrollü rakı ele geçirildi. Germencik'te yapılan operasyonda ise B.A.'ya ait evde 25 litre sahte rakı, 5 şişe değişik markalarda kaçak içki, kaçak içki üretiminde kullanılmak üzere 180 litre etil alkol, bin adet içki şişesi kapağı, bin 824 adet sahte TAPDK bandrolü, 840 adet boş içki şişesi, içki şişelerine yapıştırılan 3,5 top sahte etiket ve bir adet pet şişe içerisinde anason maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen sahte ve kaçak içkilere polis el koyarken, gözaltına alınan 2 kişi hakkında '5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.