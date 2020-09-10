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Yaşam

Aydın'da sığınmacılar kurtarıldı

Aydın'da, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı.

DHA10 Eylül 2020 Perşembe 00:15 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 00:15
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 04.00 sıralarında can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 16 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 16 kaçak göçmen karaya çıkarıldı.

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