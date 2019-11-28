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Aydın'da suç makinesi güzellik merkezinde yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve toplam 6 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Engin Ç. (37), Didim’de bir güzellik merkezinde vücuduna epilasyon yaptırırken yakalandı.

  • DHA
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Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 yıl önce Kuşadası ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen ve 6 ayrı suçtan hakkında 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Engin Ç.'nin, Didim'deki bir güzellik merkezinde olduğu bilgisini aldı. 
 
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, işyerine baskın yaptı. Epilasyon yaptırırken, karşısında polisleri görünce şok olan Engin Ç. yakaladı. Gözaltına alınan Engin Ç., polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

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