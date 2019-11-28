Suç makinesi güzellik merkezinde yakalandı

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 yıl önce Kuşadası ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen ve 6 ayrı suçtan hakkında 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Engin Ç.'nin, Didim'deki bir güzellik merkezinde olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, işyerine baskın yaptı. Epilasyon yaptırırken, karşısında polisleri görünce şok olan Engin Ç. yakaladı. Gözaltına alınan Engin Ç., polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.