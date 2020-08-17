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Yaşam

Aydın'da tarım arazisinde korkutan yangın

Aydın'da, tarım arazisinde yakılan anız ateşi nedeniyle yangın çıktı.

DHA17 Ağustos 2020 Pazartesi 19:05 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 19:05
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Aydın'ın Söke ilçesinde, tarım arazisinde yakılan anız ateşi nedeniyle yangın çıktı. Alevler, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti kalıntılarına 3 kilometre mesafede etkili olurken, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Söke'nin kırsal Güllübahçe Mahallesi yakınlarında, saat 16.00 sıralarında tarım arazisinde yakılan anız ateşi nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayılıp, Priene Antik Kenti sınırlarına girdi. Antik Kent sınırlarındaki çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçrayan alevler, endişeye neden oldu. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli 4 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ekiplerin, alevlerin antik kentin kalıntılarına ulaşmaması için müdahalesi devam ediyor.

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