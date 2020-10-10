İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2020 Cumartesi / 22 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8572
  • EURO
    9,2978
  • ALTIN
    487.659
  • BIST100
    1165.7
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı
Yaşam

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı

Karabük'te, aydınlatma direğine çarpan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

DHA10 Ekim 2020 Cumartesi 00:00 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 00:00
ABONE OL

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Köksal Kuşçu (41) yönetimindeki 34 BZE 446 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Köksal, eşi Meral (39) ile çocukları Maksut (6) ve Hira Kuşçu (2) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.