İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2020 Çarşamba / 22 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2927
  • EURO
    8,6076
  • ALTIN
    454.705
  • BIST100
    1114.18
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı
Yaşam

Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydos Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

AA12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:38 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:38
ABONE OL

Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı müdahalelerle kontrol altına alındı.

Aydos Ormanı'nın Sancaktepe ilçesi sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterler sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 16.30 sıralarında 4 noktada başlayan yangına itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 yangın söndürme helikopterleriyle müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplere takviye olarak, Orman Genel Müdürlüğünce bir yangın söndürme helikopteri ve bir yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.