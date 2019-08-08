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Ayı saldırısında yaralandı, 12 saat sonra helikopterle alındı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ayı saldırısında yaralanan Erhan Çubuk (39), mahsur kaldığı bölgeden 12 saat sonra helikopter ile kurtarıldı.

  • DHA
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Erhan Çubuk, dün Ovacık ilçesindeki Mercan Dağı bölgesine hayvan otlatmaya gitti. Saat 18.00 sıralarında çay yapmak isteyen Çubuk, odun toplamaya başladı. Çubuk, fark etmeden içinde 2 yavru ayı bulunan mağaraya yaklaştı. Anne ayı, Çubuk'a saldırdı. Pençeleriyle Çubuk'u yaralayan ayı uzaklaşan yavrularının peşinden gitti. Kısa süre sonra da geri gelip, saldırısına devam etti. Bir süre ayıyla boğuşan Çubuk, bel ve omuz bölgelerinden aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Çubuk, olay yerinden uzaklaşıp, cep telefonuyla yardım istedi.
 
Bölgenin sarp arazi olması nedeniyle sağlık ekipleri, Çubuk'a ulaşmakta güçlük çekti.
 
AFAD ve jandarma ekipleri, helikopter ile havadan arama çalışması başlattı. Saat 01.00'e kadar yapılan çalışmalar sonuç vermeyince aramalara son verildi. Sabah 06.00'da yeniden başlatılan arama çalışmaları sırasında, Çubuk'un yeri tespit edildi. Helikopterle Çubuk'a ulaşan sağlık görevlileri yapılan ilk müdahelenin ardından Erhan Çubuk'u Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürdü. 
 
ATEŞ YAKARAK YERİNİ BELLİ ETTİ
 
Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Çubuk, ayı saldırısından sonra kuzularının arasına girerek, saklandığını söyledi.
 
Mahsur kaldığı yerin kurtarma ekiplerinin belirlemesi için ateş yaktığını anlatan Çubuk, "Akşam saatlerinde çay yapmak için kuru odun toplamak istedim. Fark etmeden ayının inine kadar gitmişim. Ayı inden çıkarak saldırdı.İki kez boğuştuk.Sürekli pençe attı. Karşılık veremedim. Ellerimle yüzümü kapatarak, yere oturdum.  Sonra kuzuların yanına ulaşarak, aralarında gizlendim. Sağlık ekiplerinden yardım istedim. Gece beni bulamadılar. Gece kuzuların arasında kaldım. Sabah ateş yakarak arama ekiplerine yerimi bildirdim. Helikopterle beni hastaneye ulaştırdılar" dedi.
 

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