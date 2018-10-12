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Aynı gişeden geçmeye çalışınca kaza yaptılar

Esenyurt'ta aynı gişeden geçmeye çalışan iki sürücü çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

  • DHA
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Kaza saat 14.30 sıralarında Esenyurt Gişeleri'nde meydana geldi. İddiaya göre OGS gişesine giren sürücü son anda direksiyonu kırarak HGS gişesine yöneldi. Bu sırada HGS gişesine giren sürücünün kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada iki sürücü de hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.       

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