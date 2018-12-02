Aynı ülkede temas etmeden yaşamak mümkün değil!

Suriye’deki iç savaş nedeniyle yerinden edilen milyonlarca insanın yaklaşık 3.5 milyonuna Türkiye ev sahipliği yapıyor. Ölüm korkusuyla ülkemize sığınan bu insanlar ilk etapta hüsnü kabulle karşılansa da zamanla yaşanan sorunlar ve yanlış bilgilenmeler sonucu bu hüsnü niyet kısmen olumsuz zanlara ve yargılara dönüşmüş görünüyor. Türk Tabipler Birliğinin 2014 yılında 18 ilde yaptırdığı kamuoyu araştırması bu yargılara ışık tutuyor.

UÇURUM BÜYÜMEDEN

Araştırmaya göre; katılımcıların yüzde 62,3’ü “Suriyeli sığınmacıların bulundukları yerlerde şiddet, hırsızlık, kaçakçılık ve fuhuş gibi suçlara bulaşarak toplumsal ahlak ve huzuru bozduğunu” düşünüyor. Yüzde 52,3’u¨ kendilerine ve ailelerine zarar verecekleri endişesi ile Suriyeliler ile komşuluk yapmak istemiyor. Ayrıca, ülkenin ekonomik ve hizmet imkânlarının paylaşılmasından rahatsız olanlar Suriyelileri bir an önce kurtulunması gereken bir yük olarak görüyor. Diğer taraftan Suriyelilerde oluşan yaygın kanaat kendilerinin dışlandığı ve birçok açıdan istismar edildiği yönünde. Buna rağmen yapılan araştırmalar onların büyük çoğunluğunun geri dönmeyeceğini gösteriyor. İnsani Gelişme Vakfının Mayıs 2017’de, gerçekleştirdiği “Suriyeli Mülteci Hayatlar Monitörü” adlı araştırmaya göre Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yüzde 74’ü Türk vatandaşı olmak istiyor.

İÇE KAPANMIŞ YAŞAM

Ancak aynı araştırma Suriyelilerin kendi içlerine kapandığına da işaret ediyor. Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin daha çok Suriyelilerle sosyalleştiği, yaklaşık yüzde 20’sinin ise hiç kimseyle görüşmediğini tespit ediyor. Öte yandan Yaşama Dair Vakfı ve Gelecek Daha Net Gençlik Platformunun Nisan 2017’de Türkiyeli gençler üzerinde gerçekleştirdiği ‘Next GenerationTurkiye’ araştırması verileri, katılımcıların yüzde 50’sinin mültecilerle hiç bir etkileşime geçmediğini gösteriyor.

Aynı araştırma gençlerin yüzde 33’ünün mültecilere sıcak bakmadığını söylüyor ki,bu durum olası çatışma imkanına da işaret ediyor. İşin ilginç tarafı aynı gençlerin yüzde 19’u Ermenilere, yüzde 23’ü eşcinsellere, yüzde 24’ünün ateistlere sıcak bakmadığını söylemesi… Bu durumda en sıcak olunmayan kesim Suriyeliler oluyor.

BİRİNCİYE 10 TL ÖDÜL SON KATILIM 22 ŞUBAT 2019 Türk ve Suriyeli gençlerin katılımıyla bir senaryo ve film atölyesi düzenleyen Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayla Kerimoğlu ‘Sınırların Ötesine Geç’ adlı kısa film yarışmasının en önemli şartının Türk ve Suriyeli katılımcıların aynı projede birlikte çalışmaları olduğunu dile getiriyor. Birinciye 10, ikinciye 6 ve üçüncü gelen filme de 4 bin TL ödül verilecek olan yarışma, kurslara katılsın katılmasın isteyen herkese açık. Sosyal ve kültürel entegrasyona katkı sağlamayı ve gençlerin önyargılara teslim olmadan öteki ile ilişki kurmalarını hedefleyen yarışmaya son kayıt tarihi ise 22 Şubat 2019. 19-30 yaş arası bütün gençleri kapsayan yarışma hakkında detaylı bilgiye www.hazardernegi.org sitesinden ulaşmak mümkün.