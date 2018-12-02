Aynı ülkede temas etmeden yaşamak mümkün değil!
‘Sınırların Ötesine Geç’ adlı kısa film projesiyle göçmenlere karşı önyargıları kırmayı hedefleyen Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Türk ve Suriyeli gençleri aynı projede ve birlikte çalıştırmak için kolları sıvadı.
- STAR SANAT
Suriye’deki iç savaş nedeniyle yerinden edilen milyonlarca insanın yaklaşık 3.5 milyonuna Türkiye ev sahipliği yapıyor. Ölüm korkusuyla ülkemize sığınan bu insanlar ilk etapta hüsnü kabulle karşılansa da zamanla yaşanan sorunlar ve yanlış bilgilenmeler sonucu bu hüsnü niyet kısmen olumsuz zanlara ve yargılara dönüşmüş görünüyor. Türk Tabipler Birliğinin 2014 yılında 18 ilde yaptırdığı kamuoyu araştırması bu yargılara ışık tutuyor.
UÇURUM BÜYÜMEDEN
Araştırmaya göre; katılımcıların yüzde 62,3’ü “Suriyeli sığınmacıların bulundukları yerlerde şiddet, hırsızlık, kaçakçılık ve fuhuş gibi suçlara bulaşarak toplumsal ahlak ve huzuru bozduğunu” düşünüyor. Yüzde 52,3’u¨ kendilerine ve ailelerine zarar verecekleri endişesi ile Suriyeliler ile komşuluk yapmak istemiyor. Ayrıca, ülkenin ekonomik ve hizmet imkânlarının paylaşılmasından rahatsız olanlar Suriyelileri bir an önce kurtulunması gereken bir yük olarak görüyor. Diğer taraftan Suriyelilerde oluşan yaygın kanaat kendilerinin dışlandığı ve birçok açıdan istismar edildiği yönünde. Buna rağmen yapılan araştırmalar onların büyük çoğunluğunun geri dönmeyeceğini gösteriyor. İnsani Gelişme Vakfının Mayıs 2017’de, gerçekleştirdiği “Suriyeli Mülteci Hayatlar Monitörü” adlı araştırmaya göre Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yüzde 74’ü Türk vatandaşı olmak istiyor.
İÇE KAPANMIŞ YAŞAM
Ancak aynı araştırma Suriyelilerin kendi içlerine kapandığına da işaret ediyor. Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin daha çok Suriyelilerle sosyalleştiği, yaklaşık yüzde 20’sinin ise hiç kimseyle görüşmediğini tespit ediyor. Öte yandan Yaşama Dair Vakfı ve Gelecek Daha Net Gençlik Platformunun Nisan 2017’de Türkiyeli gençler üzerinde gerçekleştirdiği ‘Next GenerationTurkiye’ araştırması verileri, katılımcıların yüzde 50’sinin mültecilerle hiç bir etkileşime geçmediğini gösteriyor.
Aynı araştırma gençlerin yüzde 33’ünün mültecilere sıcak bakmadığını söylüyor ki,bu durum olası çatışma imkanına da işaret ediyor. İşin ilginç tarafı aynı gençlerin yüzde 19’u Ermenilere, yüzde 23’ü eşcinsellere, yüzde 24’ünün ateistlere sıcak bakmadığını söylemesi… Bu durumda en sıcak olunmayan kesim Suriyeliler oluyor.
BİRİNCİYE 10 TL ÖDÜL
SON KATILIM 22 ŞUBAT 2019
Türk ve Suriyeli gençlerin katılımıyla bir senaryo ve film atölyesi düzenleyen Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayla Kerimoğlu ‘Sınırların Ötesine Geç’ adlı kısa film yarışmasının en önemli şartının Türk ve Suriyeli katılımcıların aynı projede birlikte çalışmaları olduğunu dile getiriyor.
Birinciye 10, ikinciye 6 ve üçüncü gelen filme de 4 bin TL ödül verilecek olan yarışma, kurslara katılsın katılmasın isteyen herkese açık. Sosyal ve kültürel entegrasyona katkı sağlamayı ve gençlerin önyargılara teslim olmadan öteki ile ilişki kurmalarını hedefleyen yarışmaya son kayıt tarihi ise 22 Şubat 2019.
19-30 yaş arası bütün gençleri kapsayan yarışma hakkında detaylı bilgiye www.hazardernegi.org sitesinden ulaşmak mümkün.
Sınırların ötesine geçmek için bir fırsat
Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayla Kerimoğlu’na göre gençlerin Suriyeli göçmenlere olumsuz bakışında önyargıların etkili olduğunu görmek hiç zor değil. ‘Ancak mesele verileri tetkik etmenin de ötesinde artık bir arada yaşama zorunluluğu olan bu iki grubun birbirini dışlayıcı tutum takınmasının gelecekte ortaya çıkaracağı toplumsal maliyetler üzerinde düşünmek ve buna uygun önleyici politikalar geliştirmek elzem’ diyor Kerimoğlu.
Zira bu önyargılı yaklaşımlar entegrasyonu zorlaştırmakla kalmayıp yeni oluşacak gettoların da habercisi durumunda. Tedbir alınmazsa tarafların birbirlerine karşı önyargıları gittikçe derinleşip içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Peki bu durumda ne yapmalı? Kermoğlu’na göre devletin alacağı önlemlerin yanında sivil toplum örgütlerine de görev düşüyor. Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Kerimoğlu, kısa film yarışmasının da bu amaca hizmet ettiğini dile getiriyor.
1993 yılından beri kadınların entellektüel donanımına katkı sağlayarak sosyal sorumluluk projelerine imza atan Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayla Kerimoğlu “Türk ve Suriyelilerin birlikte çalışacağı kısa film yarışması sayesinde kendimizle yüzleşip önyargıların zihnimizi nasıl ele geçirdiğini, ötekiyle aramıza nasıl duvarlar ördüğümüzü daha iyi anlayacağız’ diyor.
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