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Yaşam

Aynı yerde 45 dakika arayla 2 kaza: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, aynı yolda 45 dakika arayla meydana gelen 2 kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DHA27.01.2020  22:14 - Güncelleme: 27.01.2020  22:14

Devrek Yolu Caddesi'nde ilk kaza saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Sare Özcan (29) yönetimindeki 67 EY 098 plakalı otomobille Hamza Durgut'un (27) kullandığı 67 AAB 270 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Durgut yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Durgut, özel hastaneye kaldırıldı. Durgut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Sare Özcan ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İkinci kaza, 19.45 sıralarında, aynı yolda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ülküfil'e (78), İsmail Berber (37) yönetimindeki 67 TS 032 plakalı kamyonet çarptı. Yola savrulan Ülküfil, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Ülküfil'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Otomobil sürücüsü İsmail Berber ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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