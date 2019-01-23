Ayşen Gruda hayatını kaybetti
Bir süredir kanser tedavisini yoğun bakımda devam eden Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda hayatını kaybetti.
- star.com.tr
Hastaneden yapılan açıklama şöyle; ''Değerli basın mensupları, Türk sinema ve tiyatrosunun duayen isimlerinden sevgili Ayşen Gruda'nın sağlık durumundaki önemli gelişmeler nedeniyle basın açıklaması 23 Ocak 2019 Çarşamba 15.30'da hastanemizde yapılacaktır.
Saygılarımızla''
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