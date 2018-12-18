Ayşen Gruda’nın sağlığı iyiye gidiyor

Gruda’nın cuma günü mide kanaması şikayetiyle hastaneye geldiğini aktaran Dr. Ergün Kasapoğlu “Kan değerleri düşüktü ve yoğun bakıma aldık. Üç ünite kan transfer ettik. Bugün durumu iyi, servise alacağız. Kan değerleri 3-4 gündür daha stabil fakat pankreas kanserinden dolayı genel durumu bozuk” dedi. Ameliyat ya da kemoterapi düşünmediklerini belirten Kasapoğlu “7-8 cm çapında pankreasta kitle mevcut. Bir de yaygın karaciğer metastazı mevcut. Bununla ilgili tedavisi devam etmekte” diye konuştu.