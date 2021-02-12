Aysima bebek, 112 Çağrı Merkezi'ndeki personelin yardımla kurtarıldı

AA 12 Şubat 2021 Cuma 11:49 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 11:49

Küçük Bölcek Mahallesi 2679. Sokak'ta oturan anne Melike Ok, bebeği Aysima'nın nefes almakta güçlük çektiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Çağrıyı karşılayan Acil Tıp Teknisyeni Şirin Taşdemir, anne Melike Ok'u yönlendirerek 'Heimlich' manevrası yapmasını sağladı. Bebek Aysima'nın boğazına kaçan havuç çıkarıldı.

Bu sırada eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük bebeğin sağlık durumunu kontrol etti.

Aysima bebeği ve annesini evinde ziyaret eden Acil Tıp Teknisyeni Taşdemir, gazetecilere, acil bir durumlarda sakin kalmanın ve yapılacak müdahalenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Olay anını anlatan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Çağrıyı aldığımda anne çok panikti, çocuğunu boğazına havuç kaçtığını söyledi. Ona 'Heimlich' manevrasını tarif ettim. Anne talimatlarımı yerine getirdi ve ilk parça çıktı. 'Çocuğun sesi geliyor mu?' diye sorduğumda, 'gelmiyor' dedi. Manevrayı tekrar yapmasını istedim. İkincide nefes almaya başladığını söyledi. Ağlama sesini de duydum. Ondan sonra adresini alarak sağlık ekibi yönlendirdim. Ekipler yolda iken tekrar anneyi arayarak bebeğin durumu hakkında bilgi aldım."

- "ÇOCUĞUM ÖLEBİLİRDİ"

Anne Ok ise olay anında çok zor durumda kaldığını, ne yapacağını bilemediğini ifade etti.

Bebeğinin o anki durumunu gördüğünde hemen 112 Acil Servisi ekiplerini aradığını anlatan Ok, şunları kaydetti:

"Görevlinin yapılması gereken ilk yardım müdahalesini bana anlattı, ben de hemen bebeğime uyguladım. Sağlık görevlisinin ikinci defa aynı şekilde uygulaması yönündeki yönlendirmesiyle tarif edilen yöntemi tekrar yaptım. Havuç parçaları çıktı ve bebeğimin nefes almaya başladığını gördüm. Sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Onlar olmadığı sürece biz de var olamayız. Çocuğum ölebilirdi. Onların tarifi ile çocuğum kurtuldu. İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum."