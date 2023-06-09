İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5096
  • EURO
    25,4075
  • ALTIN
    1484.71
  • BIST100
    5578.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Ayvalık'ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Yaşam

Ayvalık'ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

IHA9 Haziran 2023 Cuma 09:15 - Güncelleme:
Ayvalık'ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sınırları içerisindeki Bilentur mevkiinde, İzmir yönünden gelen Behçet K. isimli sürücünün kullandığı 07 ANH 470 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Uğur Asrav (66) isimli sürücünün kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada; elektrikli bisikleti kullanan Uğur Asrav ile bisikletin arkasında bulunan Özbekistan uyruklu Nargıza Tashmukhamedova (53) adlı kadın ağır yaralandı.

Olay yerine gelen iki ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tashmukhamedova tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Uğur Asrav'nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Behçet K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.