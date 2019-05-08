Ayvalık’taki faciada yeni detay ortaya çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Güneş Adası yakınlarında Afgan uyruklu 16 göçmenin bulunduğu botun batması sonucu, 6'sı çocuk, 3'ü yetişkin olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Facianın ardından operasyon için düğmeye basan polis 1'i çocuk 5 yaralının ifadesini aldı. Alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmir ve Balıkesir'de seri operasyonlarla ölüm tacirlerinin peşine düştü.

Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in koordinesinde yapılan ve Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonların ardından yakalanan Suriye uyruklu Tevfik Ali (31) ve araçla önden öncülük yapan Sertan Gürtekin (25) ile organizatör oldukları değerlendirilen Eren Akgül (36), Turgay Yegane (26) ve Yasin Metin (37) isimli 3 kişi gözaltına alındı.

BASMANE'DEN GELMİŞLER

Ayvalık KOM Grup Amirliği görevlilerince 5 organizatörün çapraz sorguları devam ederken, zanlıların ölüme sebebiyet vermek ve insan ticareti suçlamalarından hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. Bu arada ölüm çetesinin mültecileri kaçırmak için uyguladığı ücret tarifesi de belli oldu.

Zanlıların İzmir Basmane'de bir otelden alıp götürdükleri mültecilere iki farklı tarife uyguladıkları ifade edildi.

2 ÇOCUK BİR MÜLTECİ

Buna göre zanlılar, 9'u çocuk, 7'si yetişkin 16 göçmenden toplam 13 bin 200 dolar aldı. Mülteci başına alınan ücret ise 1200 dolardı.

Çetenin çocuklardan da tam ücret yerine yarım ücret aldığı iki çocuktan bir büyük mülteci parası tahsil ettiği tespit edildi. Çetenin 9 çocuktan 4 tam mülteci parası aldıkları bir çocuktan da tek olduğu için ücret almayarak 'promosyon' uyguladıkları belirlendi.

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Facianın yaşandığı botun kaptanı ve 2 Afgan uyruklu çocuk olmak üzere 3 kişinin cesedi denizde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamazken, kurtarılan mülteciler botu kullanan kaptanın uyruğunu bilmediklerini ancak çok iyi derecede Arapça konuştuğunu söyledi. Bu durum, kaptanın Suriye uyruklu olabileceği değerlendirmelerini getirdi. Bu arada mültecileri İzmir'den getirdiği tespit edilen 35 ML 0030 plakalı araç sürücüsü Tevfik Ali ve ona öncülük eden ticari 10 T 3946 plakalı araç şoförü Sertan Gürtekin ilk yakalandığı operasyonda el konulan taksinin de trafikten belirli bir süre men edildiği öğrenildi.