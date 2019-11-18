Azize dizisi ne zaman başlıyor? Azize dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer aldığı Azize, ilk bölümü ile ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün yaptığı Azize’nin, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak kaleme alıyor. Azize'de tüm masumiyeti ile suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalana genç bir kadının hayatı anlatılacak. İşte tüm merak edilenler..

AZİZE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Azize 19 Kasım Salı akşamı saat 20.00'da Kanal D'de ekranlara gelecek.

AZİZE DİZİSİ KONUSU NE?

Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi… Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... Hayattaki tek varlığı kardeşini koruyabilmek için ayakları üzerinde durmayı başarmış, bütün geçmişini geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmuş güçlü bir kadın artık o. Fakat kardeşine de dokunacak o zalim eller. Yıllar önce annesini ve babasını elinden alan Alpanlar bu kez Azize’nin hayattaki tek varlığı olan Yiğit’e de zarar verecek. İşte o gün yemin edecek Azize; Ona bunu yaşatanlardan hesap soracak. Artık tek bir amacı var hayatta, ailesinin intikamını almak. Amacı uğruna mücadelesini sürdürürken ummadığı bir engelle karşılaşacak fakat… Aşk… Aşkı bulan kendini unuturmuş derler. Azize’nin hayattaki en büyük düşmanı olan Alpanlardan biri, ailenin en zeki, en mert, en yürekli adamı Kartal, Azize’ye aşık olacak. Kartal’ın ailesine benzemediğini gördükçe Azize de düşecek bu aşka… İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize. Kardeşine verdiği sözü tutabilecek mi yoksa aşkına teslim mi olacak… Sonunda kim kazanacak… Aşk mı? Yoksa İntikam mı?

OYUNCULARI KİMLER?

Hande Erçel

AZİZE GÜNAY

Babasının intikamını almak için babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar’ın içine sızar. Kartal Alpan’a aşık olunca amacına ulaşmak için kendisi ile de mücadele etmeye başlar.

Buğra Gülsoy

KARTAL ALPAN

Alpanların oğludur. Ailesinin güvende olması için çabalamaktadır. Babasının mafyatik ilişkilerine karşı isteksiz olduğu halde yeri geldiğinde bu işlerde babasının tahtını zorlayacak kadar yetenekli ve zeki bir veliahttır.

Mustafa Avkıran

BARBAROS KARAKAYA

Uğruna, kızı Yıldız’ın hayatını bile hiçe saydığı koltuğu için yapmayacağı kötülük yoktur. Kötülüklerini yaparken Komiser Okan’ı da kullanacaktır.

Tugay Mercan

OKAN

Azize’nin Alpanlar tarafından öldürülen baş komiser babasının yardımcısıdır. Azize’ye sahip çıkmış, Azize büyüdükten sonra da ona âşık olmuştur.

Çetin Sarıkartal

İSKENDER ALPAN

Alpan ailesinin reisi, nam salmış bir mafya babasıdır. Yeraltı dünyasının en güçlüsü olmak istemektedir.

Selen Öztürk

TUNA ALPAN

Kartal’ın halasıdır, ailedeki iç işler ondan sorulur. Tek istediği yıllarca başkasına anne demiş oğluna kavuşmaktır.

Başak Daşman

YILDIZ ALPAN

Barbaros Karakaya’nın kızıdır aynı zamanda Balkan’ın eşidir.

Efekan Can

KUZEY ALPAN

Yıldız ve Balkan’ın oğlu İskender’in kendi soyadından tek erkek torunudur. Barbaros Karakaya’nın da veliahdıdır.