Azize Sibel Gönül kimdir kaç yaşında? Ak Parti Kocaeli belediye adayı başkan adayı Sibel Gönül nereli? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. AK Parti’nin İzmit Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli ilçe Belediye başkan adaylarını 12 Ocak 2019 tarihinde açıkladı. AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan isimler arasında yer alan Azize Sibel Gönül ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. İşte Azize Sibel Gönül biyografisi ve hakkında merak edilenler..

SİBEL GÖNÜL KİMDİR?

12 Ağustos 1966′da İstanbul’da doğdu. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde tamamladı. 1987 yılından 2007 yılına kadar Serbest mimar olarak çalıştı. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini üstlendi. 2007 yılında Kocaeli Milletvekili seçildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Mimarlar Odası Genel Sekreteri olarak görev yapan Sibel Gönül evli ve iki erkek çocuk annesi.

Babasının adı Kaya, annesinin adı Ayten'dir. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi. Serbest mimar olarak çalıştı. Mimarlık Mühendislik İnşaat Limited Şirketinin kurucu ortağı oldu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Mimarlar Odası Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 23. ve 24. Dönem Kocaeli Milletvekili olarak seçildi. 2011-2014 yılları arasında TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi. 2014 yılı itibarıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanıdır. İyi düzeyde İngilizce bilen Gönül, evli ve 2 çocuk annesidir.

SİYASİ GEÇMİŞİ YIL:

2001 AK Parti İl Kurucu İl Kadın Kolları Başkanlığı

2003 AK Parti Kocaeli İl yönetiminde İl Sekreteri

2007 AK Parti Kocaeli Milletvekili

2008 AK Parti MYK ve MKYK üyesi seçildi

2011 AK Parti Kocaeli milletvekili seçildi

2011 TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı seçildi

2004 AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı seçildi.