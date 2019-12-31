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Yaşam

Bursa'da baba oğul kavgasında kan aktı

Bursa’da baba oğul arasındaki kavgada kan aktı. Tüfekle vurulan oğul hastanede tedavi altına alındı.

IHA31.12.2019  09:09 - Güncelleme: 31.12.2019  09:09

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Akçapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay T. babası Öncel T.’nin evine gidip kendisinden para istedi. Oğlunun para istemesi üzerine baba para vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönünce Öncel T. evde bulunan tüfeği alarak oğluna ateş etti. Kanlar içerisinde kalan Tuncay T. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası baba Öncel T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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