Babalar günü ne zaman? Babalar günü 2019 kaç gün kaldı? Alternatif hediyeler nelerdir?

Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? 2019 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü ne zaman? Sorularına Haziran ayına sayılı günler yanıt aranmaya başlandı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Babalar Günü Haziran ayında kutlanacak. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir. Babalarını çok seven çocuklar ve anneleri şimdiden yapacakları sürprizleri düşünmeye başladı. İnternetten alışveriş siteleri üzerinden şimdiden Babalar Günü hediyeleri siparişleri verilmeye başladı. Peki, Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? Babalarımıza nasıl hediyeler alabiliriz? İşte merak ettiğiniz tüm ayrıntılar haberimizde…

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü 16 Haziran 2019 Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.