Babalar günü ne zaman? Babalar günü 2019 kaç gün kaldı? Alternatif hediyeler nelerdir?
2019 Haziran ayına sayılı günler kala çocukları ve eşler tarafından Babalar günü ile ilgili araştırmalar da başladı. Anneler Günün’nden sonra sıra her yılın Haziran ayında kutlanan Babalar Günü’ne geldi. Babalarını çok seven çocuklar ve anneleri şimdiden yapacakları sürprizleri düşünmeye başladı. İnternetten alışveriş siteleri üzerinden şimdiden Babalar Günü hediyeleri siparişleri verilmeye başladı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu özel gün Haziran ayında kutlanıyor. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. Peki, Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? 2019 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Alternatif hediyeler nelerdir? İşte haberimizin ayrıntıları…
Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? 2019 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü ne zaman? Sorularına Haziran ayına sayılı günler yanıt aranmaya başlandı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Babalar Günü Haziran ayında kutlanacak. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir. Babalarını çok seven çocuklar ve anneleri şimdiden yapacakları sürprizleri düşünmeye başladı. İnternetten alışveriş siteleri üzerinden şimdiden Babalar Günü hediyeleri siparişleri verilmeye başladı. Peki, Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? Babalarımıza nasıl hediyeler alabiliriz? İşte merak ettiğiniz tüm ayrıntılar haberimizde…
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