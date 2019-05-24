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Babalar günü ne zaman? Babalar günü 2019 kaç gün kaldı? Alternatif hediyeler nelerdir?

2019 Haziran ayına sayılı günler kala çocukları ve eşler tarafından Babalar günü ile ilgili araştırmalar da başladı. Anneler Günün’nden sonra sıra her yılın Haziran ayında kutlanan Babalar Günü’ne geldi. Babalarını çok seven çocuklar ve anneleri şimdiden yapacakları sürprizleri düşünmeye başladı. İnternetten alışveriş siteleri üzerinden şimdiden Babalar Günü hediyeleri siparişleri verilmeye başladı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu özel gün Haziran ayında kutlanıyor. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. Peki, Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? 2019 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Alternatif hediyeler nelerdir? İşte haberimizin ayrıntıları…

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Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? 2019 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü ne zaman? Sorularına Haziran ayına sayılı günler yanıt aranmaya başlandı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Babalar Günü Haziran ayında kutlanacak. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir. Babalarını çok seven çocuklar ve anneleri şimdiden yapacakları sürprizleri düşünmeye başladı. İnternetten alışveriş siteleri üzerinden şimdiden Babalar Günü hediyeleri siparişleri verilmeye başladı. Peki, Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? Babalarımıza nasıl hediyeler alabiliriz? İşte merak ettiğiniz tüm ayrıntılar haberimizde…

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
 
Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü 16 Haziran 2019 Pazar günü kutlanacak.
 
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
 
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
 
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
 
BABALAR GÜNÜ ALTERNATİF HEDİYELER
 
Babalar Günü için ne hediye alacağını düşünenler için alternatif 10 tane Babalar Günü hediyesini derledik.
 
İşte Babalar Günü için alınabilecek 10 ayrı hediye:
 
Kol düğmesi
 
Kravat iğnesi
 
Kravat
 
Gömlek
 
Ayakkabı
 
Cüzdan – Kemer
 
Tespih
 
Saat
 
Güneş gözlüğü

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