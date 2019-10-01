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Babanın en acı anı

Beyoğlu´nda down sendromlu olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Samet Ç., iddiaya göre oturduğu binanın 4´üncü katındaki balkondan aşağıya atladı. Beton zemine düşen Samet Ç., olay yerinde hayatını kayberken baba Muammer Ç., kaldırıma oturup oğluna bakarak gözyaşı döktü.

  • DHA
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Olay Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Kelkit Sokaktaki 4 katlı binada saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre down sendromlu olan 20 yaşındaki Samet Ç., aile bireyleriyle kahvaltı yaptıktan sonra balkona çıktı. Bir süre sonra Samet Ç., 4'üncü kattan aşağıya atladı. Beton zemine çakılan Samet Ç., ağır yaralandı. Gelen ses üzerine balkona koşan anne ve baba, oğlunu beton zeminde kanlar içerisinde görünce büyük bir şok yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Samet Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
 
 
ACILI BABA KALDIRIMA OTURUP OĞLUNA UZUN UZUN BAKTI
 
Oğlunun öldüğünü öğrenen anne ve baba sinir krizleri geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Muammer Ç., bir süre kaldırıma oturup yatan oğluna bakarak gözyaşı döktü.  Kardeşinin ölüm haberini alan ağabey Murat Ç., de olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Samet Ç'nin  cesedi olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarının ardından cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Morgu´na götürüldü. 

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