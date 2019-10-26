Babanın ‘Esila’ zaferi

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde beyaz eşya tamiri yapan Erdem T., (32), 2013’de Tuğba T. ile evlendi. Çiftin 2 yıl sonra Esila adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Erdem T., bir süre sonra, eşinin kızları Esila’yı darp ettiğini evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla tespit etti. Ardından da polise şikayetçi oldu. 3 ay evden uzaklaştırma cezası alan Tuğba T. hakkında, 5.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuksuz yargılanan Tuğba T., kızına karşı ‘basit yaralama’ suçunu işlediği kanaatiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, sanığın pişman olması ve iyi hali nedeniyle ertelendi.Bu süreçte küçük kızın velayeti geçici olarak baba Erdem T’ye verildi. Çiftin, 2 yıl önce açtığı boşanma ve velayet davası sonuçlandı. Çifti boşayan mahkeme, Esila’nın velayetini baba Erdem T’ye verdi.

Eşinin 2 yaşındaki kızına şiddetini kameraya kaydeden baba, velayet davasını kazandı.

ANNEYE NAFAKA YOK

Tuğba T’nin nafaka talebini de reddetti. Kızının velayetini alan Erdem, sevincini yakınlarıyla paylaştı. Karardan çok mutlu olduğunu söyleyen baba, “Mahkeme uzun sürdü. Daha önce bu kararı bekliyordum ama nasip bugünmüş. Bundan sonra kızımın geleceği için mücadele edeceğim. İyi bir eğitim alması için çalışacağım” şeklinde konuştu.