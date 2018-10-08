Babası tarafından tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti
Samsun'da bir genç babası tarafından evlerinde tabancayla öldürüldü.
- İHA
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Çağlar Y., evlerinde tartıştığı babası Nesim Y.'nin (56) tabancalı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Çağlar Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Nesim Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Çağlar Y.'nin cenazesi ise otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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