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Babasının öldürdüğü gencin boğazındaki ikinci bıçak darbesi araştırılacak

Bursa´nın Orhangazi ilçesinde eşiyle tartıştıkları sırada araya giren Muhammet Can Türker'in (19) boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen baba Ruhi Türker'in (55) yargılanmasına devam edildi. Baba Türker, bıçakla saldırı hamlesinde bulunmadığını, oğlunun boğazında bir kesik olduğunu savundu. Mahkeme de ölen gencin boğazındaki ikinci kesiğin cerrahi müdahale sırasında olup olmadığının belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi.

  • DHA
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Bursa´nın Orhangazi ilçesinde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında çalıştığı kafeteryadan gece yarısı eve gelen Muhammet Can Türker, babası Ruhi ile annesi Nagihan Türker'in kavgasına şahit oldu. Araya giren Muhammet, babasının elindeki bıçağın boğazını kesmesi sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılan ve 2 gün yoğun bakım da genç, doktorların tüm mücadelesine rağmen kurtarılamadı. Baba Ruhi Türker, tutuklanarak, cezaevine konuldu.
 
Bursa 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'alt soydan akrabayı öldürmek, tehdit ve hakaret' suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Ruhi Türker´in yargılanmasına devam edildi. Davanın ikinci duruşmasında hazır bulunan tutuklu baba Ruhi Türker, "Olay esnasında oğluma karşı hamle ya da saldırım olmadı. Boğuşma yaşanmadı. Bıçağı kaçırırken oğlumun tek hamlesi üzerine boğazında çizik oluştu. Saldırı ve hamlem yok" dedi.
 
İKİNCİ KESİK ARAŞTIRILACAK
 
Uzman bir doktorun tanık olarak dinlendiği duruşmada sanık avukatı, müvekkilinin tutuksuz yargılanması talep etti. Mahkeme, ölen gencin boğazındaki ikinci kesiğin hastanede yapılan cerrahi operasyon sırasında olup olmadığının araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını karar vererek, duruşmayı  erteledi.
 

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