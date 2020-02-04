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Yaşam

Babasının otomobilini yaktı, ''Bana kalmayan başkasına kalmasın'' dedi

Ümraniye'de akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mahmut A. ölen babasına ait otomobili yaktı. Gözaltına alınan Mahmut A. 'Beni çek beni. Ben yaktım. Bana kalmayan başkasına kalmasın.' dedi.

DHA04.02.2020  13:48 - Güncelleme: 04.02.2020  13:48

Olay, saat 12.00 sıralarında Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Paşazade Sokakta meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Mahmut A. ölen babası Ali A.'ya ait 61 FL 778 plakalı aracın camını kırarak ateşe verdi. Mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay, yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilde hasar oluşurken, Mahmut A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Mahmut A. gözaltına alınırken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Beni çek beni. Ben yaktım. Bana kalmayan başkasına kalmasın." dedi.

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