Star TV'nin yeni dizisi Babil'den ilk tanıtımı geldi. Başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu'nun yer aldığı dizi merakla bekleniyor. Tüm dizi takipçileri Babil dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Babil dizisi konusu nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı heyecanla beklenen Babil dizisinin konusuna dair detaylar belli oldu. Babil dizisinin tüm detayları haberimizde..

BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?

BABİL DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Babil dizisi oyuncu kadrosunda Aslı Enver, Halit Ergenç, Ozan Güven, Mesut Akusta, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Beren Kasımoğulları yer alıyor.