Bafra’da 50 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Samsun’un Bafra ilçesinde 50 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, posta ile Van’dan Bafra’ya gönderileceği yolunda yapılan ihbarı değerlendiren Bafra Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda kargonun Bafra PTT Şubesine geldiğini tespit etti. Ekipler kargo yolu ile gönderilen paketteki 50 adet cep telefonuna el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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