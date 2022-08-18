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Yaşam

Bagajın üzerinde bez torba içinde yeni doğmuş kız bebek bulundu

Konya'da, park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerinde, bez torba içinde yeni doğmuş kız bebek bulundu. Kaldırıldığı hastanede hipotermi geçirdiği belirlenen bebek, tedaviye alındı. Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

DHA18 Ağustos 2022 Perşembe 13:15 - Güncelleme:
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Olay, saat 08.30 sıralarında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerindeki bez torba içinde yeni doğmuş kız bebeği görenler, polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hemen alınan bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde hipotermiye maruz kaldığı belirlenen kız bebeğin, 2 kilo 460 gram ağırlığında olduğu tespit edildi.

'SAĞLIĞI İYİ'

Bebeği muayene eden Dr. Ramazan Keçeci, "Miadında doğduğunu tahmin ettiğimiz bebeğimiz geldiğinde tabi biraz da hipotermiye maruz kalmıştı ve uygunsuz koşullarda göbeği bağlanmıştı. Biz gerekli ilk müdahaleleri yaptıktan sonra bebeğimizi muayene ettik. Şu an sağlığı, geldiğine göre daha iyi durumda. Tabi birtakım incelemeler yapacağız ve tetkikler planlayacağız. Sonrasında inşallah sosyal hizmetlerle de görüşüp bebeğimizi daha sağlıklı bir yuvaya kavuşmasını sağlayacağız. Şu an için bebeğimiz iyi, vücut ısısı normale geldi ve beslenebiliyor ama şu an için ekstra çok fazla bir tedaviye ihtiyacı yok gözüküyor bebeğimizin" dedi.

Polis ekipleri, bebeği sokağa bırakan kişi ya da kişileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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