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Yaşam

Bağcılar'da tır devrildi

Bağcılar'da , virajda içindeki tekstil makineleri hareket ederek ağırlık bir tarafa kayınca devrilen tırdaki iki kişi yaralandı.

DHA03 Şubat 2021 Çarşamba 21:56 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 21:56
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Kaza, saat 19.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Bağcılar mevkiinde medyana deldi. İddiaya göre, viraj dönüldüğü sırada Mustafa K."nın kullandığı 27 HG 099 plakalı tırın dorsesindeki tekstil makinesi hareket etti. Sabitlenmediği belirtilen makinenin ağırlığı bir tarafa kayınca tır bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada şoför Mustafa K. ile yanındaki İbrahim Halil C. yaralandı. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. tırın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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