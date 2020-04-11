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Yaşam

Bağcılar'da yangını izlemek için çatılara çıktılar

Bağcılar'da inşaat malzemeleri bulunan iş yerinin depo kısmında yangın çıktı. Polis sokağa çıkma yasağına rağmen yangını izlemek için gelen kalabalığı uyararak uzaklaştırdı. Bazı vatandaşlarsa yangını görebilmek için binaların çatısına çıktı.

DHA11 Nisan 2020 Cumartesi 19:46 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 19:46
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Yavuz Selim Mahallesi 1034 Sokak'ta saat 18.00 sıralarında inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinin depo kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevleri görenler sokağa gelerek sosyal mesafe kuralını da ihlal edip yangını seyretmeye başladı. Ekipler sokağa çıkma yasağını hatırlatarak uyarılarda bulundu. Bazı meraklı vatandaşların ise yangını izleyebilmek için binaların çatısına çıktığı görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü.

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