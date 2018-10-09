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Bağcılar'daki binanın yıkımına başlandı

Bağcılar'da yan tarafında inşaat temel kazısı yapılırken iki binada çökme riski oluştu. İki binanın yakınındaki 10 bina boşaltıldı. Ekipler yan yatan binanın yıkımına başladı.

  • AA/DHA
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Akşam 19.40 sıralarında başlayan yıkım nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yan yatan binaya çıkan bütün sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yıkım sırasında bölgede elektrik, doğalgaz ve sular yetkililer tarafından kesildi. Ardından yıkım başlandı. Yıkım işlemi olay yerine gelen bir vinç yardımıyla yapılıyor.
 
Yan yatan bitişikteki binanın yıkım çalışması başladı. Bir iş makinesiyle yapılan kontrollü yıkım sürüyor.
 
OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTILAR
 
Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Belediye Başkanı Lokman  Çağırıcı, olay yerinde incelemelerde bulundu.
 
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lokman Çağırıcı, yeraltı suyundan  kaynaklı ani bir çökmenin olduğunu belirterek, "Yan yatan bina yeni, ruhsat ve  inşaat teknikleri açısından eksiği yok. Komşularımız tahliye edildi,  konaklamaları sağlandı. Herhangi bir mağduriyet söz konusu değil." dedi.
 
Çağırıcı, alınan önlemler sonucu can kaybının olmamasının sevindirici  olduğunu dile getirdi.

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