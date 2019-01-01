BAGİMDER 5 yaşında 

Programda imam hatiplilerin zorlu yıllarından zirveye çıkışının hikayesi anlatıldı. Kendisi de imam hatipli olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı “Buralara kolay gelmedik. Ülkesine, ezanına ve bayrağına hiçbir yanlışı olmayan bu nesil ‘Ya sabır’ dedi ve Rabbim bizlere bu günleri gösterdi” diye konuştu. BAGİMDER Genel Başkanı Hasan Hüseyin Dönmez de şunları söyledi: İmam hatipli olmak, dinimizin ve Peygamber efendimizin sünnetini yaşamak ve Asım’ın nesli sorumluluğuyla davranmaktır. Kur’an ve sünnete uygun yaşamanın ve vazifemizi hakkıyla ifa etmenin onurunu yaşıyoruz.