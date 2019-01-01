Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

BAGİMDER 5 yaşında 

Bağcılar İmam Hatip Okulları Mezun ve Mensupları Derneği (BAGİMDER) 5. yılını kutladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Programda imam hatiplilerin zorlu yıllarından zirveye çıkışının hikayesi anlatıldı. Kendisi de imam hatipli olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı “Buralara kolay gelmedik. Ülkesine, ezanına ve bayrağına hiçbir yanlışı olmayan bu nesil ‘Ya sabır’ dedi ve Rabbim bizlere bu günleri gösterdi” diye konuştu. BAGİMDER Genel Başkanı Hasan Hüseyin Dönmez de şunları söyledi: İmam hatipli olmak, dinimizin ve Peygamber efendimizin sünnetini yaşamak ve Asım’ın nesli sorumluluğuyla davranmaktır. Kur’an ve sünnete uygun yaşamanın ve vazifemizi hakkıyla ifa etmenin onurunu yaşıyoruz.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

ABD'yi tedirgin eden uçak

ABD'yi tedirgin eden uçak

'Fatih'ten umutluyuz sondajlar hızlanacak'

'Fatih'ten umutluyuz sondajlar hızlanacak'

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA