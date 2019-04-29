Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler Yeşilay ve Bisikletliler Derneği iş birliğiyle “Sağlıklı yaşam için bir nedenim var, bir de bisikletim” sloganıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen bisiklet turu, yoğun katılımla gerçekleştirildi.