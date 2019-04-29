Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler
Yeşilay ve Bisikletliler Derneği iş birliğiyle “Sağlıklı yaşam için bir nedenim var, bir de bisikletim” sloganıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen bisiklet turu, yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Yeşilay’ın Sepetçiler Kasrı’ndaki bahçesinde bir araya gelen bisikletliler, birlikte kahvaltı yaptı. Burada konuşan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, etkinliğin sağlıklı yaşamla, sporla, bisikletle, bağımlılıklardan uzak kalma amacıyla yapıldığını belirtti. Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz ise etkinlik kapsamında eş zamanlı olarak 50 şehirde yaklaşık 30 bin kişinin pedal çevireceğini söyledi. Etkinliğin İstanbul ayağı, Tarihi Yarımada’da gerçekleşti.
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