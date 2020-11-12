İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2020 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8826
  • EURO
    9,2824
  • ALTIN
    473.672
  • BIST100
    1279.22
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Bağışıklık sistemini güçlendiriyor: Koronavirüs sonrası çörek otu yağı talebi patladı
Yaşam

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor: Koronavirüs sonrası çörek otu yağı talebi patladı

Bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan çörek otu yağına talebin koronavirüs salgını sonrası arttı.

DHA12 Kasım 2020 Perşembe 09:16 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 09:16
ABONE OL

Yapılan araştırmalar sonucu, Nigella Sativa tohumlarından elde edilen, Güneybatı Asya'ya özgü çörek otu yağının özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirlendi. Çörek otu yağının ayrıca burun tıkanıklığı, burun akıntısı, kaşıntı ve hapşırmayı azalttığı ortaya çıktı. Birçok hastalığa da faydalı olan çörek otuna koronavirüs sonrası talep de arttı.

Çörek otu yağı imalatçısı Fatih Dik, çörek otunun düzenli kullanılması halinde mide ağrısı, bağırsak, ülser, şeker hastalığına iyi geldiğini söyledi. Çörek oyu yağının yüzde 25'e kadar seyreltilmesine izin verildiğini ancak bu durumun bazı imalatçılar tarafından istismar edilip yüzde 80'e kadar seyreltildiğini dile getirdi.

1 KİLOSUNDAN 200 MİLİLİTRE YAĞ ÇIKIYOR

Çörek otunu makinede işlediklerini belirten Dik, "Makinede işleyip çıkarttığımız yağı dinlenmeye bırakıyoruz. Tortu aşağıya çöktüğünde üstte kalan saf yağı alıp şişeliyoruz. Müşterilerimize saf çörek otu yağı veriyoruz. 1 kilo çörek otundan yaklaşık 200 mililitre yağ çıkıyor. Piyasa seyreltilmiş çörek otu yağı satılıyor. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olsun. Bazı çörek otu yağları acı geliyor. Onun sebebi ise dibe çöken tortu ile birlikte şişelenmesi" dedi.

'KORONAVİRÜSE KARŞI BİREBİR'

Çörek otu yağının düzenli kullanılması halinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini kaydeden Dik, "Bu çok faydalı bir yağ. Düzenli kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Koronavirüse karşı birebir. Salgından sonra yağa olan ilgi çok arttı. Satışlarımız iki katına çıktı. Piyasada çörek otu bulamıyoruz. Şu an 200 mililitre şişelerde 70 TL'ye satıyoruz" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.