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Yaşam

Tunceli'de baharın müjdecisi kardelenler doğayı süsledi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle açan kardelenler doğaya ayrı bir güzellik kattı.

AA03 Nisan 2020 Cuma 12:06 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 12:06
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Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri ve Kırkmerdiven Şelaleleri'ne ev sahipliği yapan 1500 rakımlı Ovacık'ta, çetin geçen kış mevsimi sonrası baharla birlikte oluşan eşsiz doğal güzellikler adeta göz kamaştırıyor.

Her yıl nisan ayının ilk haftasında ilçeye bağlı Çakmaklı, Konaklar, Güneykonak, Paşadüzü ve Yaylagünü köylerindeki tarlalarda açan kardelenler, adeta görsel şölen sunuyor.

Zarifliğiyle dikkati çeken ve renginden dolayı saflığın simgesi olarak nitelendirilen kardelenler, kar ile bütünleşerek seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Doğadaki diğer tüm çiçeklerden farklı bir görünüme sahip olan kardelenler, kar örtüsü içindeki görüntüleriyle yöredeki fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

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