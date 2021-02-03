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Yaşam

Baharın müjdecisi kardelenler kışın ortasında açtı: ''Yıllardır böyle kış görmedik''

Erzurum'da, baharın müjdecisi kardelenlerin kış ortasında açması şaşırttı. Güzelliğiyle etkileyen kardelenler görenlerin ilgisini çekti.

DHA03 Şubat 2021 Çarşamba 17:28 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 17:28
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Olur ilçesinin Ormanağzı köyünde şubat ayının ilk günlerinde açan kardelenler görenleri şaşırttı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ilçede bu sene kar yağmaması nedeniyle baharı müjdeleyen kardelenler de erken açtı. Açan kardelenler güzel görüntüler oluştururken, Ormanağzı köylüleri bu sene kar görmediklerini ve kuraklığa karşı yağmurun yağmasını istediklerini belirtti.

Kışı görmeden baharı yaşadıklarını söyleyen Osman Kurt, "Şubat ayının ilk günlerindeyiz. Normalde köyümüzün karla kaplı olması gerekirken şu an bahar havası yaşıyoruz. Havalar gayet sıcak. Bundan dolayı kardelenler açıyor. İlk defa böyle sıcak bir kış geçiriyoruz. Yıllardır böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Adeta yaz mevsimini yaşıyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 60 yıldır bu kadar sıcak bir kış geçirmediklerini dile getiren Nizam Aydın ise "Bu sene kar görmedik. Böyle bir kış hatırlamıyorum. Şu an kar yağması, don olması, buz tutması gereken yerde, kardelenler açmış. Kar yağmadı umarım bundan sonra yağmur yağar da kuraklık yaşamayız" dedi.

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