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Bahçelievler'de korkutan patlama

Bahçelievler'de bir iş yerinde oksijen tüpünden piknik tüpüne dolum yapılmak istenirken patlama meydana geldi.

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Olayda bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde beyaz eşya tamiri yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Oksijen tüpünden piknik tüpüne dolum yapılmak istenirken bir anda patlama yaşandı. Olayda bir kişi yaralanırken, iş yerinin camları kırıldı. Çevrede paniğe neden olan patlama sırasında bir arabada da ufak çapta hasar oluştu. Yaralı vatandaş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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