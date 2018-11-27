Bahçelievler'de korkutan patlama
Bahçelievler'de bir iş yerinde oksijen tüpünden piknik tüpüne dolum yapılmak istenirken patlama meydana geldi.
- İHA
Olayda bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde beyaz eşya tamiri yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Oksijen tüpünden piknik tüpüne dolum yapılmak istenirken bir anda patlama yaşandı. Olayda bir kişi yaralanırken, iş yerinin camları kırıldı. Çevrede paniğe neden olan patlama sırasında bir arabada da ufak çapta hasar oluştu. Yaralı vatandaş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.