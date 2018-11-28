Bahçelievler'de silahlı ve maskeli 2 kişi girdikleri marketten 6 bin lira alarak kaçtı
Bahçelievler'de, silahlı ve maskeli 2 kişi, girdikleri marketten yaklaşık 6 bin lira alarak alarak kaçtı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Yenibosna Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir markete giden silahlı ve maskeli 2 şüpheli, kasiyeri etkisiz hale getirdi.
Daha sonra kasadaki yaklaşık 6 bin lirayı alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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