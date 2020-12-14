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Yaşam

Bahçelievler'de sokağa çıkma kısıtlamaları denetlendi

Bahçelievler'de sokağa çıkma kısıtlamaları denetlemesi sırasında açık olan kafe mühürlendi.

IHA14 Aralık 2020 Pazartesi 22:15 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 22:15
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Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde açık olduğu tespit edilen bir kafeye polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Yapılan incelemelerin ardından kafe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Bahçelievler Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kafede nargile içildiği ve masa oyunlarının oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri kafeye baskın düzenledi. Kapıyı polislere açan kafe müdürü içeride kimsenin olmadığını söylerken, polis ekipleri masalarda bulunan çay ve oyunları tespit etti. Mekan müdürü ’Burada arkadaşlarımızla oturuyoruz’ diyerek kendini savunmaya çalışsa da ceza almaktan kurtulamadı. Nargile içtiklerini de itiraf eden kafe müdürüne maskesiz olduğu için de cezai işlem uygulandı.

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