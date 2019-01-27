Bakan Soylu: Toplamda da zannediyorum 20 tonu aşkın eroin yakaladık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '2018'de Türkiye'de 17,9 ton eroin ele geçirildi' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2016'da Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tamamı toplamda 4,27 ton eroin yakaladı. Bizim tek başımıza yakaladığımız miktar ise 2017 yılında 15 ton, 2018 yılında ise 17,9 tondur. Toplamda da zannediyorum 20 tonu aştık" dedi.
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