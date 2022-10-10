Bakan Yanık Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla kız çocuklarını makamında ağırlayacak

Devlet koruması altında bulunan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kurumlarında yetişmiş kız çocukları, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile düşüncelerini, hayallerini paylaşacak.

Bakan Yanık, devlet korumasında yetişmiş ve işe yerleşmiş, halen bakım ve koruma altında bulunan ve İl Çocuk Hakları Komitelerine üye toplam 15 kız çocuğunu makamında ağırlayacak, onlarla sohbet edecek.

11 Ekim'in Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanmasına, BM tarafından alınan kararla 2012'de başlandı. Türkiye'de de 2013'den itibaren kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

Bu çerçevede, 2013'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9-11 Ekim'de çalıştay yapıldı. Kız çocuklarının eğitime erişim durumları ve bu konuda karşılaşılan sorunlar 30 ilden gelen 36 çocuk, Bakanlık temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla bu çalıştayda ele alındı.

2014'te New York'ta, "Uluslararası Dünya Kız Çocukları Günü" başlıklı karar uyarınca Türkiye, Kanada ve Peru'nun ortak organizasyonunda, UNICEF, UNFPA ve UN Women'ın katılımı, "Working Group on Girls" adlı sivil toplum örgütünün desteğiyle "Ergen Kızların Güçlendirilmesi: Şiddet Döngüsünün Sonlandırılması" temasıyla toplantı gerçekleştirildi.

2015'te 9-11 Ekim 2015 tarihlerinde 10 ildeki yabancı uyruklu kız çocuklarının katılımıyla Şanlıurfa'da bir çalışma yapıldı.

2016'da Bakanlık tarafından günün anlam ve önemine ilişkin Basın Bildirisi yayımlandı ve iller çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

2017'de "Kız çocuklarının eğitimi" temasıyla illerde etkinlikler yapıldı.

2018'de Ankara Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuk şenliği düzenlendi.

2019'da yükseköğretime ilk defa yerleşen kız çocukları ile etkinlik gerçekleştirildi.

2020'de, Kovid-19 salgını nedeniyle kutlama etkinlikleri çevrim içi ortamda dönemin Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla 81 ildeki İl Çocuk Hakları Komitelerine üye, akademik ve sosyal alanlarda başarılı olmuş kız çocuklarıyla söyleşi yapıldı.

2021'de de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakım ve koruma altında bulunan kız çocuklarıyla Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Kız çocuklarıyla Hacivat-Karagöz etkinliğini izleyen Bakan Yanık onlara masal anlattı, çocukların anlattığı masalları dinledi.