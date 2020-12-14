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Yaşam

Bakanlık harekete geçti, 76 yaşındaki Mustafa amca huzurevine yerleştirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan 76 yaşındaki Mustafa Duman, geçici olarak huzurevine yerleştirilmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından evinden alındı. Öte yandan, Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaşlı adama bakım görevini yerine getirmedikleri gerekçesi ile çocukları hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

IHA14 Aralık 2020 Pazartesi 16:31 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 16:32
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Safranbolu ilçesi Hüseyin Çelebi Mahallesi’nde ikamet eden ve ihtiyaçlarını karşılayamadığı için zor günler geçiren 6 çocuk babası Mustafa Duman’ın (76) yardımına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetişti. Kış mevsiminin gelmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluğa karşı yaşlı adam geçici olarak huzurevine yerleştirmek üzere evinden alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Bir dizi sağlık sorunları bulunan yaşlı adamın bir süre hastanede tedavisinin yapıldıktan sonra geçici olarak huzurevine yerleştirileceği öğrenildi.

Öte yandan, Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaşlı adama bakım görevini yerine getirmedikleri gerekçesi ile çocukları hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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