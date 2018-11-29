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Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

Bakırköy’de kontrolden çıkan lüks araç aydınlatma direğine çarptı. Direk yola devrilirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

  • İHA
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Kaza, Bakırköy Ataköy Sahil yolu yeni Havalimanı yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan D. yönetimindeki 34 DM 3838 plakalı lüks araç, yolda seyir halindeyken hava muhalefeti nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünden çıkarak, aydınlatma direğine çarptı.
 
Çarpmanın etkisiyle yoldan savrulan lüks otomobil yol kenarında bulunan toprak alanda durabildi. Araçta bulunan BatuhanD. kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken kaza sonucu aydınlatma direği yol üzerine devrildi.
 
Kaza sonrası yol kenarına devrilen araç, trafikte aksaklıklara neden oldu. Kaza mahalline gelen trafik polisleri, direk nedeniyle başka kaza yaşanmaması için önlem alarak trafiğin akışını sağladı. Direk çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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