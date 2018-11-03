Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Baklava kutusunda 1,5 milyon dolar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri tarafından, Habur Sınır Kapısı’nda bir otomobilde baklava kutularına yerleştirilmiş 1 milyon 500 bin dolar ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'a çıkış yapmak üzere Habur Gümrük Sahası'na gelen bir otomobil, risk analiz birimi personelince takibe alındı. Gözetim altında gümrük işlemlerinin tamamlanması beklenen araç, gümrük sahasından çıkmadan önce detaylı inceleme için x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada, aracın bagajında şüpheli yoğunluk tespit edildi ve araç detaylı şekilde arandı. Aracın bagajında iki büyük baklava kutusuna gizlenmiş desteler halinde dolar bulundu. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan sayımda, yasa dışı yollarda yurtdışına çıkarılmak istenen paranın toplam 1 milyon 500 bin dolar olduğu belirlendi. Irak uyruklu araç sürücüsü ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen yine Irak uyruklu bir kişi gözaltına aldı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilirken, araçta bulunan paralara el konuldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tanzimat Fermanı´nın ilanı - Tarihte bugün 3 Kasım 1839

Tanzimat Fermanı´nın ilanı - Tarihte bugün 3 Kasım 1839

2018'de hangi marka kaç adet araç sattı? İşte marka marka tüm liste

2018'de hangi marka kaç adet araç sattı? İşte marka marka tüm liste

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden kareler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden kareler

Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga!

Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA